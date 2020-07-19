Более 8 миллионов пациентов с коронавирусом по всему миру смогли выздороветь

Больше всего случаев выявлено в США, Бразилии и Индии.

По состоянию на утро 19 июля во всем мире зафиксировано 14 288 689 случаев коронавирусной инфекции – более чем на 180 тысяч больше, чем сутками ранее.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Так, жертвами болезни на сегодня стали 602 138 человек. В то же время, 8 027 451 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Больше всего случаев выявлено в США – 3 711 413. На втором месте Бразилия (2 074 860), на третьем – Индия (1 077 781), на четвертом – Россия (764 215), На пятом месте – ЮАР (350 879).

Ранее в ВОЗ сообщили о новом рекордном количестве зараженных COVID-19 за сутки 18 июля.

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