В мире за сутки подтвердилось около 300 тысяч новых случаев COVID-19

Более 770 тысяч человек стали жертвами пандемии.

По состоянию на утро 16 августа во всем мире насчитывается 21 млн 460 тыс 392 случая коронавирусной инфекции – приблизительно на 300 тысяч больше, чем сутками ранее, 15 августа.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

По данным Центра, жертвами болезни на сегодня стали 771 тыс 074 человека. При этом, 13 млн 447 тыс 588 человек по всему миру выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в США (5 млн 361 тыс 165), Бразилии (3 млн 317 тыс 096), Индии (2 млн 589 тыс 682), России (915 тыс 808) и ЮАР (583 тыс 683)

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировано 91 356 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 1637 новых случаев.

В Минздраве сообщили о резком росте количества украинцев с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Минздрав также призвал регионы подготовиться к второй волне COVID-19 в Украине.

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Автор: Дмитрий Захаров