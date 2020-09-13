Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США.

За минувшие сутки, 12 сентября, во всем мире выявлено более 277 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4877 летальных случаев.

Читайте такжеНовый антирекорд: во Франции за сутки коронавирусом заболели больше 10 тысяч человек

Об этом свидетельствуют данные Университета имени Джона Хопкинса. За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 28 759 173 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 920 233 человека.

Больше всего случаев зафиксировано в США (6 485 222). На втором месте Индия - 4 754 356, на третьем – Бразилия (4 315 687), на четвертом - Россия (1 053 663), пятое место у Перу (716 670). Украина находится на 24 месте, рядом с Индонезией и Израилем.

Читайте больше новостей о коронавирусе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров