Количество жертв коронавируса в мире перевалило за отметку в 300 тысяч человек

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США.

По состоянию на 6:00 15 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 302 376 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 442 163. При этом, 1 587 893 человек выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 85 898 и 1 417 774 соответственно. В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 также входят Россия (252 245 подтвержденных случаев), Великобритания (234 440), Испания (229 540) и Италия (223 096).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 847 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 422 новых.

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