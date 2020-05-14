В мире от COVID-19 погибли уже почти 300 тысяч человек

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США.

По состоянию на 6:00 14 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 297 197 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 347 015. При этом, 1 548 547 человек выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 84 119 и 1 390 406 соответственно. В пятерку стран с наибольшим распространением COVID-19 также входят Россия (242 271 подтвержденных случаев), Великобритания (230 986), Испания (228 691) и Италия (222 104).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 тыс. 716 пациентов выздоровели.

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