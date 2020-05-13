В мире уже почти 1,5 миллиона человек выздоровели от COVID-19

Всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747.

По состоянию на 6:00 13 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 человека выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 82 356 и 1 369 376 соответственно. В пятерку наиболее пострадавших от инфекции стран также входят Россия (232 243), Испания (228 030 подтвержденных случаев), Великобритания (227 741) и Италия (221 216).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 мая в Украине было зафиксировано 16 тыс. 23 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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