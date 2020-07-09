Количество случаев COVID-19 в мире перевалило за 12 миллионов

В США количество случаев - более 3 млн.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 548 896 человек, выздоровели 6 562 492 человек. В целом подтверждено 12 012 125 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 054 650 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 713 160 больных, Индии – 742 417 случаев, в России – 699 749, в Перу – 312 911.

Как сообщал УНИАН, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования.

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