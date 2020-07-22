Количество случаев COVID-19 в мире приблизилось к отметке в 15 миллионов

Лидером по количеству больных остаются США – 3 899 072 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 615 462 человека, выздоровели 8 431 382 человека. В целом подтверждено 14 898 145 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 899 072 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 159 654 больных, Индии – 1 115 354 случаев, в России – 782 040, Южно-Африканской республике – 381 798.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебреисуса, основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантинные ограничения.

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