Жертвами COVID-19 в мире стали более 550 тысяч человек

Лидером по количеству больных остаются США – 3 114 746 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 554 304 человек, выздоровели 6 707 030 человек. В целом подтверждено 12 232 745 случаев заболевания.

Читайте такжеВОЗ создала комиссию по расследованию своих действий во время пандемии коронавируса

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 114 746 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 755 779 больных, Индии – 767 296 случаев, в России – 706 240, в Перу – 316 448.

Как сообщал УНИАН, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продолжает ускоряться, и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram