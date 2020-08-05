Количество жертв COVID-19 в мире перевалило за 700 тысяч

Лидером по количеству больных остаются США – 4 918 420 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 704 365 лица, выздоровели 11 915 331 человек. В целом подтверждено 18 701 672 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидером по количеству больных остаются США – 4 918 420 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 808 076 больных, Индии – 1 906 613 случаев, в России – 861 423, Южно-Африканской республике – 521 318.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассчитывает, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19) Украина получит около 8 млн доз вакцин для прививок по профилактике коронавируса.

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