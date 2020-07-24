В мире количество случаев COVID-19 приблизилось к 15,5 миллиона

Лидером по количеству больных остаются США. Там - уже более 4 миллионов случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 632 173 человека, выздоровели 8 763 516 человек. В целом подтверждено 15 445 043 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 4 034 878 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 287 475 больных, Индии – 1 238 798 случаев, в России – 793 720, Южно-Африканской республике – 408 052.

Как сообщал УНИАН, исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако, по оценке ВОЗ, их применения не стоит ждать раньше 2021 года.

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