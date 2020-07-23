Болезнь COVID-19 в мире преодолели уже более 8,5 миллиона человек

Лидером по количеству больных остаются США – 3 969 786 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 622 183 человека, выздоровели 8 608 700 человек. В целом подтверждено 15 177 447 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 969 786 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 227 514 больных, Индии – 1 193 078 случаев, в России – 787 890, Южно-Африканской республике – 394 948.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал, что вакцины от коронавируса появятся весной.

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