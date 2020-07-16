В мире зафиксировано уже более 13,5 миллиона случаев COVID-19

Лидером по количеству больных остаются Соединенные Штаты – 3 495 536 случаев заболевания.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 583 359 человек, выздоровели 7 530 731 человек. В целом подтверждено 13 512 693 случаев заболевания.

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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 3 495 536 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 966 748 больных, Индии – 936 181 случаев, в России – 745 197, в Перу – 337 751.

Как сообщал УНИАН, доктор Энтони Фаучи, который стал главным экспертом правительства США по вопросам инфекционных болезней, заявил, что "нельзя отрицать факт" возможности увеличения масштабов пандемии COVID-19 до уровня Испанского гриппа. Последний убил миллионы людей по всему миру в 1918-1920 годах.

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