С начала пандемии в мире от COVID-19 умерли 976 тыс. 640 человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Гопкинса (США).
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Всего в мире выявлено 31 млн 880 тыс. 241 случай заболевания.
Тем временем выздороветь удалось 21 млн 983 тыс. 692 больных.
Странами-антирекордсменами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США, где с начала пандемии заболели более 6,9 млн человек, Индия - 5,7 млн, Бразилия - 4,5 млн, Россия - 1 млн, Перу – более 784 тыс. больных.
Украина по количеству выявленных инфицированных находится на 25 месте в мире.
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