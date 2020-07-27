Советник Трампа заразился коронавирусом - Bloomberg

Когда Роберт О'Брайен в последний раз контактировал с Трампом - не сообщается.

Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности.

Когда О'Брайен в последний раз контактировал с Трампом - не сообщается.

Напомним, Трамп выступил против введения масочного режима в США.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 миллион случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных.

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