Под Пекином полмиллиона людей "закрыли" на карантин

В округ Аньсинь перекрыт въезд и выезд, местным жителям приказали не покидать свои дома.

В Китае, в 15 км от Пекина, в округе Аньсинь местные власти решили изолировать около полумиллиона человек из-за распространения коронавируса.

В округ Аньсинь перекрыт въезд и выезд, местным жителям приказали не покидать свои дома, сообщает Deutsche Welle.

Выходить на улицу разрешено только одному члену каждой семьи для похода в магазин или аптеку.

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Такие меры связаны с резким скачком заболеваемости коронавирусом в Пекине до 311 человек, после того, как на протяжении двух месяцев новые заражения не наблюдались. За последние сутки обнаружили 41 случай заражения.

Считается, что такая ситуация возникла из-за вспышки коронавируса на продовольственном рынке "Синьфади", который в июне посетили около 200 тысяч человек.

По информации агентства Xinhua, компании из Аньсиня поставляли на "Синьфади" пресноводную рыбу. Рынок был закрыт на карантин, а всех его сотрудников заставили пройти тестирование.

Как сообщал ранее УНИАН, Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине. Анализ генома образцов коронавируса показал, что они старше чем распространенные в Европе штаммы, заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.

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