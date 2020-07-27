Коронавирус в мире: почти 10 миллионов человек побороли COVID-19 (карта)

Вместе с тем от коронавируса уже умерли почти 650 тысяч людей во всем мире.

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в мире зарегистрировали 16 199 931 миллион случаев заболевания COVID-19, из них 647 910 - летальных.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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При этом, согласно статистике, немного 9 359 821 миллион человек побороли болезнь и выздоровели.

Только за последние сутки в мире выявлено более 200 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки умерли 4 084 человека.

Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США . В стране зарегистрировали 4 233 825 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 146 934 человека.

. В стране зарегистрировали 4 233 825 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 146 934 человека. Бразилия. 2 419 091 зараженный и 87 004 жертвы COVID-19.

2 419 091 зараженный и 87 004 жертвы COVID-19. Индия . В стране коронавирусом заразились 1 385 685 человек, умерли от болезни - 32 063.

. В стране коронавирусом заразились 1 385 685 человек, умерли от болезни - 32 063. Россия . Подтверждены 811 073 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 249.

. Подтверждены 811 073 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 249. ЮАР . Там вирус подтвержден у 6 769 человек. От болезни умерли 445 433 пациента.

. Там вирус подтвержден у 6 769 человек. От болезни умерли 445 433 пациента. В Мексике - 390 516 инфицированных, 43 680 человек умерли от болезни.

- 390 516 инфицированных, 43 680 человек умерли от болезни. Перу . В стране 375 961 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом и 17 843 жертвы болезни.

. В стране 375 961 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом и 17 843 жертвы болезни. Чили - 345 790 больных и 9 112 жертв.

- 345 790 больных и 9 112 жертв. Великобритания . Коронавирус в стране подцепили 301 020 человек, умерли от болезни уже 45 837 пациентов.

. Коронавирус в стране подцепили 301 020 человек, умерли от болезни уже 45 837 пациентов. Иран. В стране зарегистрировали 291 172 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 15 700.

Напомним, как сообщал УНИАН, сутки назад в мире насчитывалось 16 044 100 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост составлял более 370 тысяч человек.

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