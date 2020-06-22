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Pepsi приостановила работу завода в Пекине из-за коронавируса

04:50, 22 июня 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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В то же время, ведомство по борьбе с болезнями Пекина сообщает, что коронавирус был обнаружен у восьми сотрудников Pepsi.

На самом заводе данную информацию не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, в июне в Пекине был выявлен очаг заражения коронавирусом - крупнейший оптовый рынок «Синьфади». С 11 по 18 июня в городе выявлено 183 случая заболевания, из них 131 приходится на район Фэнтай, где находится рынок. Еще 28 случаев - в соседнем районе Дасин. В Пекине введен повышенный уровень реагирования, пассажирское сообщение с другими регионами Китая приостановлено.

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