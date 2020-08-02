Пандемия коронавируса будет долговременной - ВОЗ

Вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией.

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Как говорится в релизе ВОЗ, пандемия будет долговременной, передает НВ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией.

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"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса.

В мире количество зараженных коронавирусом составляет 17,6 млн человек. 10,3 млн вылечились, более 670 тысяч умерли.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ВОЗ заявил, что мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19.

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