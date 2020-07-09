Bloomberg: Пандемий будет еще больше

Ряд факторов современной жизни способствуют тому, что ежегодно около трех болезней перебрасываются с животных на людей.

Кризис, вызванный коронавирусом, застал большинство правительств врасплох, хотя эпидемиологи десятилетиями предупреждали, что такая сокрушительная эпидемия вот-вот случится.

От бубонной чумы и оспы до испанского гриппа и ВИЧ - история переполнена пандемиями, которые изменили развитие человечества. Прогресс в медицине помог бороться с такими напастями. Но другие аспекты современной жизни включительно с вырубкой леса, урбанизацией и интенсивной аграрной промышленностью вносят свой вклад в возникновение новых видов заразы. И это происходит тревожными темпами, - пишет Bloomberg.

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Будет еще больше пандемий? Да! Угроза того, что новые болезни будут распространяться по всему миру, повысилась благодаря беспрецедентному развитию международной торговли и воздушных путешествий. Количество пассажиров, пользующихся авиационным транспортом, более чем удвоилось с начала 21-го века. И в 2018 году таких пассажиров было 4,2 миллиарда. Особую тревогу вызывают возбудители болезней, которые эффективно передаются через органы дыхания. К таким относится и коронавирус, который стал причиной крупного кризиса сегодня, а также новые штаммы гриппа, которые чаще всего провоцируют пандемии.

Откуда берутся новые болезни? За последние четыре десятилетия возникало в среднем три новых патогена. Около 75% из них перекинулись на людей с животных. Их называют зоонозами. Существуют подозрения, что летучие мыши стали источником коронавируса, который вызывает COVID-19. Также животное происхождение имели SARS, MERS, эбола, а также вирусы Хендр и Нипах, которые стали причиной смертей в Австралии и на Юго-Востоке Азии. Угроза со стороны летучих мышей особенно высока из-за их количества. Они среди наиболее распространенных млекопитающих. Летучие мыши живут колониями, насчитывающими тысячи особей. Таким образом, появляется среда, благоприятная для распространения вирусов. Летучие мыши могут заражать других животных и людей через свою кровь, слюну и испражнения.

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Почему появляются зоонозы? Ученые определили ряд факторов, которые повышают возможности распространения патогенов с одних видов на другие. Один из них - вторжение в природные экосистемы. Поскольку глобальное население увеличивается, люди захватывают дикие территории высокими темпами. В 2017 году исследователи пришли к выводу, что за предыдущие 20 лет люди заселили 10% территории Земли, где до того была дикая природа. Таким образом, территория на планете, свободна от человеческого вмешательства, сократилась до 23%. Новые поселения, а также вырубка лесов и добыча полезных ископаемых заставляет людей вступать в непосредственный контакт с дикими животными.

Второй фактор - потребление диких животных. Торговля ими в качестве пищи возрастает. На некоторых рынках одомашненных и диких животных держат рядом и забивают в антисанитарных условиях. Такие рынки в Китае связывают с возникновением SARS. Также сначала были подозрения, что они стали местом, где новый коронавирус перепрыгнул с животных на людей.

Третий фактор - урбанизация. Около 55% населения мира живет в городах. Хотя в 1960-х годах этот показатель составлял лишь 34%. Расширение агломераций обеспечивает ареол обитания для ряда диких животных, включая с крысами, обезьянами, птицами и лисами. Все эти животные способны жить, питаясь человеческими отходами. Это тоже повышает контакты между ними и людьми.

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Еще один фактор - массовое животноводство. Патогены, которые живут в диких животных, иногда доходят до людей через домашний скот. Поскольку люди держат большое количество коров, свиней и кур вместе, это повышает угрозу распространения болезни. Антибиотики, которые используют для ускорения роста скота, способствуют появлению патогенов, на которых не действуют лекарства.

Смена климата тоже делает свой вклад в возникновение и распространение новых болезней. Поскольку увеличиваются популяции комаров, клещей и других насекомых, которые кусают людей.

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