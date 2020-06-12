В США 20-летней пациентке пришлось пересадить легкие после коронавируса

По словам медиков, эта операция была единственным шансом на спасение.

В северо-западном мемориальном госпитале Чикаго пациентке, которая переболела коронавирусом, пересадили оба легких.

Об этом сообщили на странице "Голоса Америки" в Facebook.

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20-летняя девушка вылечилась от COVID-19, но ее легкие были необратимо повреждены. Из-за этого у нее начали отказывать печень и почки. Около двух месяцев она находилась в отделении интенсивной терапии, подключенной к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО, который насыщает кровь кислородом.

"Пересадка легких была единственным шансом на выживание. Операцию сделали в начале июня. По словам врачей, после трансплантации девушка идет на поправку", - добавили в СМИ.

Как пишет WTTW, к началу июня легкие девушки имели необратимые последствия.

"Если бы у нее не было пересадки, ее бы не было в живых". - сообщила доктор Анкит Бхарат, руководитель грудной хирургии в Северо-западной мемориальной больнице.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 июня с начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7,5 млн человек, свыше 421 тысячи умерли. Выздоровели более 3,5 млн человек.

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