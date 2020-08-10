В мире от коронавируса выздоровели более 12 миллионов человек, а умерло более 730 тысяч (карта)

Всего в мире COVID-19 инфицировано почти 20 миллионов человек.

По состоянию на утро понедельника, 10 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 731 326. В свою очередь, выздоровели 12115825 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 19861683 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5044864), Бразилия (3035422), Индия (2215074), Россия (885718), Южно-Африканская Республика (559859), а также Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Великобритания, Испания, Саудовская Аравия и Пакистан.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (162938), Бразилии (101 049), Мексике (52298), Великобритании (46659), Индии (44 386), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом - 4686.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1897 - летальные.

С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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