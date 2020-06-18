Назарбаев заразился коронавирусом

В связи с ухудшением ситуации в стране решили ужесточить карантин в шести городах.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился COVID-19, он находится на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба бывшего лидера республики 18 июня.

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«К сожалению, последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», - говорится в сообщении на сайте экс-лидера.

В связи с ухудшением ситуации в стране решили ужесточить карантин в шести городах. Так будут закрыты торгово-развлекательные центры, общественные места, работу общественного транспорта ограничат.

По данным на 18 июня, всего в Казахстане выявлено свыше 15 тысяч заболевших COVID-19, скончались 97 человек.

Как сообщал УНИАН, коронавирус в мире снова будет распространяться, поэтому страны должны быть готовыми к новой вспышке COVID-19.

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