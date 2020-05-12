Жертвами коронавируса в мире стали уже 285 тысяч человек
По состоянию на 6:00 12 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284.
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Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. В то же время, 1 455 862 человека выздоровели.
Лидером по количеству смертей и подтвержденных случаев остаются США – 80 397 и 1 347 388 соответственно.
В пятерку наиболее пострадавших от инфекции стран также входят Испания (227 436 подтвержденных случаев), Великобритания (224 332), Россия (221 344) и Италия (219 814).
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в Украине было зафиксировано 15 тыс. 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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