В то же время почти 18 миллионов человек побороли коронавирус.

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26,6 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным организации, количество инфицированных по состоянию на утро 5 сентября во мире составляет 26 609 482, умерло 874 369 человек выздоровели 17 717 266.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 6 200 518. На втором месте Бразилия - 4 091 801 зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Индия - 4 023 179 случаев коронавирусной инфекции.

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4 сентября в Украине зафиксировано 130 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 2723.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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Автор: Виктория Гордиенко