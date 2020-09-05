Количество инфицированных коронавирусом по состоянию на утро 5 сентября в мире составляет 26 609 482 / фото УНИАН
Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26,6 млн человек.
Читайте такжеВ Великобритании женщина дважды переболели коронавирусом - СМИ
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
По данным организации, количество инфицированных по состоянию на утро 5 сентября во мире составляет 26 609 482, умерло 874 369 человек выздоровели 17 717 266.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 6 200 518. На втором месте Бразилия - 4 091 801 зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Индия - 4 023 179 случаев коронавирусной инфекции.
Данные gisanddata.maps.arcgis.com
Коронавирус в Украине и мире: что известно
- 4 сентября в Украине зафиксировано 130 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 2723.
- Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
- ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 к середине 2021 года
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram