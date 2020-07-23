В ВОЗ спрогнозировали, когда начнется вакцинация людей от коронавируса

В организации отметили, что сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания.

Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года.

Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Reuters.

По его словам, сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни одна из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности.

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"В реальности, наступит первая половина следующего года, прежде чем людей начнут прививать", - отметил он.

Представитель ВОЗ также добавил, что организация работает над увеличением масштабой производства препаратов. "Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных - они для всех", - подчеркнул Райан.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 по Киеву 23 июля от коронавируса в мире умерли 622 183 человека, выздоровели 8 608 700 человек. В целом подтверждено 15 177 447 случаев заболевания.

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