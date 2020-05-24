Китай согласен на международное расследование по пандемии коронавируса

В КНР назвали условие для соответствующего расследования.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова и поддерживает проведение международного расследования причин возникновения коронавируса.

Читайте такжеВ мире за сутки зафиксировано почти 100 тысяч новых случаев COVID-19Об этом передает NDTV.

По его словам, соответствующее расследование должны провести ученые без «политического вмешательства».

«Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса. В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным», – сказал Ван И.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 617 человек. В то же время 7 108 пациентов выздоровели.

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