Американский ученый назвал три урока, которые получило человечество из-за появления COVID-19

Он отметил, что пандемия приобрела действительно глобальный масштаб и может иметь долговременные деструктивные последствия.

Человечество из-за стремительного распространения коронавируса поняло, что последствия пандемии могут иметь глобальные масштабы.

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал Кент Колдер, директор Центра восточно-азиатских исследований Эдвина Райшауера и вице-декан Школы передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джона Гопкинса.

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Он отметил, что пандемия приобрела действительно глобальный масштаб и может иметь долговременные деструктивные последствия.

«В первую очередь страдает экономика, высокая безработица, падение экономического роста и структурная трансформация. Происходит значительный переход работников в режим удаленной работы через интернет, в то время как авиалинии, гостиницы, туризм и традиционная торговля несут катастрофические убытки. Во-вторых, происходят изменения в медицине – пандемия продемонстрировала, как важно, чтобы система здравоохранения имела достаточно медицинского оборудования, больницы были готовы принимать больных и проводить тестирование, и как важно планировать заранее. В-третьих, мы увидели изменения в социальной жизни – общество должно было продемонстрировать быстрый ответ и готовность к соблюдению социальной дистанции», – отметил Колдер.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 21 тыс. 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальные, 7 тыс. 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

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