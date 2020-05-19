Индия перешла рубеж в 100 тысяч зараженных коронавирусом

Первый случай внутри страны зафиксировали 30 января.

В Индии количество инфицированных коронавирусом достигло более 100 тысяч 340 случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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За последние сутки в Индии коронавирусом заболели более 4 000 человек. С начала эпидемии 3156 пациентов уже умерли, 39 233 человека побороли болезнь.

Первый случай внутри страны зафиксировали 30 января.

Как сообщал ранее УНИАН, в Китае из-за новой вспышки коронавируса 108 миллионов человек отправили на карантин. Пока точно не известно, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, которые вернулись из России.

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