Говорить о завершении пандемии коронавируса рано - глава ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявляет, что говорить об окончании пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится.
Как сообщает Deutsche Welle, он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, особенно для детей.
Читайте такжеИз-за мутации коронавируса разработка вакцины может затянуться - ВОЗ (видео)
"Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.
Гебреисус добавил, что ВОЗ обеспокоена растущими показателями заражаемости в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.
"Нам предстоит пройти долгий путь и проделать большую работу", - подчеркнул он.
По словам главы ВОЗ, в результате пограничных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 21 стране мира отмечается нехватка вакцин против других заболеваний.
"Число случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно произойти, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - отметил Гебреисус.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 27 апреля во всем мире зафиксировано более трех миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 208 тысяч из них – летальные.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире