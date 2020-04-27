Говорить о завершении пандемии коронавируса рано - глава ВОЗ

ВОЗ обеспокоена ростом числа заражений SARS-CoV-2 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых государствах Азии.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявляет, что говорить об окончании пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится.

Как сообщает Deutsche Welle, он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, особенно для детей.

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"Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Гебреисус добавил, что ВОЗ обеспокоена растущими показателями заражаемости в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

"Нам предстоит пройти долгий путь и проделать большую работу", - подчеркнул он.

По словам главы ВОЗ, в результате пограничных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 21 стране мира отмечается нехватка вакцин против других заболеваний.

"Число случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно произойти, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - отметил Гебреисус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 27 апреля во всем мире зафиксировано более трех миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 208 тысяч из них – летальные.

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