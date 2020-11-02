Тедрос Гебрейесус отметил, что будет работать из дома в соответствии с протоколами ВОЗ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19.

Об этом он сообщил у себя Twitter.

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"Установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет", – отметил он.

Гебрейесус отметил, что будет работать из дома в соответствии с протоколами ВОЗ.

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Автор: Денис Прядко