Гебрейесус сообщил, что симптомов COVID-19 у него нет / фото REUTERS
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19.
Об этом он сообщил у себя Twitter.
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"Установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет", – отметил он.
Гебрейесус отметил, что будет работать из дома в соответствии с протоколами ВОЗ.
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