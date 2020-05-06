Newsweek: Коронавирус способен заражать кишечник не хуже, чем легкие

Ученые считают, что это объясняет, почему у некоторых больных COVID-19 наблюдаются также проблемы с системой пищеварения.

Коронавирус, который вызывает COVID-19, может заражать и размножаться в клетках человеческого кишечника. На это указывает новое исследование.

Нидерландские ученые считают, что это может объяснить, почему у людей, которые заразились опасным коронавирусом, иногда наблюдаются и гастроэнтерологические симптомы, - пишет Newsweek. Как оказалось, возбудитель может проникать и размножаться в человеческом кишечнике благодаря белку, который называют ангиотензинпревращающим ферментом или ACE2. Он содержится как в дыхательных путях, так и в системе пищеварения.

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Свои выводы ученые сделали на основе результатов эксперимента, во время которого они соединили вирус SARS-CoV-2 с клетками человеческого кишечника в лабораторных условиях. После этого они наблюдали за тем, что произойдет. Через сутки вирус проник в некоторые клетки. Через 60 часов "количество зараженных клеток резко увеличилось".

Далее ученые проверили, какие гены были задействованы в клетках из системы пищеварения с помощью технологии сиквенирования РНК. Оказалось, что гены, которые призваны сопротивляться инфекциям, были активными. Во время своего исследования ученые использовали различные виды кишечных клеток с различными уровнями содержания ACE2, чтобы проверить, повлияет ли это на процесс заражения. Результаты показали, что клетки все равно были уязвимыми к коронавирусу не зависимо от уровня ACE2.

"Наблюдения, которые были проведены во время данного исследования, доказывают, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках пищеварительного тракта. Однако, мы пока не знаем, играет ли SARS-CoV-2 в кишечниках пациентов, больных COVID-19, большую роль в распространении инфекции. Наши выводы говорят, что мы должны изучить такую возможность более тщательно", - сказал вирусолог из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме Барт Гаагманс.

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Ученые из Нидерландов не первые, кто взялся исследовать, влияет ли коронавирус на другие части тела кроме дыхательных путей. В прошлом месяце результаты исследования, опубликованные в The American Journal of Gastroenterology, описывали 206 пациентов с Китая, у которых диарея была первым или единственным симптомом COVID-19.

"Думаю, главный месседж здесь в том, что COVID-19 - это не только кашель", - сказал профессор медицины и общественного здоровья в медицинском центре Cedars-Sinai Бреннан Спигел.