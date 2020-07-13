Newsweek: Коронавирус способен заставить антитела атаковать мозг

Ученые объясняют, что срабатывает механизм, который прослеживаются в случаях заражения некоторыми видами герпеса.

Ученые заметили, что коронавирус, который вызывает COVID-19, может настраивать антитела против собственного организма. В частности, клетки, которые должны защищать тело от возбудителей болезней, могут начать атаковать мозг.

Как пишет Newsweek, исследователи следили за 11 пациентами отделения интенсивной терапии в двух больницах Германии. У всех них наблюдались неврологические проблемы, которые невозможно было объяснить. В частности, они страдали от эпилептических припадков, судорог, проблем с нервами, затруднения движения глаз, делирия, а также неконтролируемых сокращений мышц. Ученые выяснили, что эти симптомы не были связаны с другими болезнями или лечением в отделении интенсивной терапии.

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Исследование еще не прошло необходимую проверку перед публикацией в научных журналах. Ученые частично опубликовали свои выводы, чтобы спровоцировать обсуждение темы. И такой подход весьма полезен в разгар пандемии, когда ситуация быстро меняется. Согласно исследованию, у пациентов с COVID-19, которые попали в отделение интенсивной терапии, иногда развиваются неврологические проблемы. Но коронавирус не часто обнаруживают в спинномозговой жидкости.

Это подтолкнуло к проверке, вредит ли сам коронавирус пациентам или может он провоцирует нежелательную реакцию иммунной системы. В частности, ученые хотели проверить, играют ли в этом роль антитела. Обычно эти клетки атакуют возбудителей болезней. Но когда они начинают атаковать собственный организм, их называют "автоантителами".

Ученые собрали образцы крови и спинномозговой жидкости пациентов, чтобы проверить наличие в них коронавируса, а также антител, влияние на мозг и нервы которых было зафиксировано и ранее. В результате они не обнаружили вирус в спинномозговой жидкости больных. Зато в их образцах крови и спинномозговой жидкости были автоантитела. После этого, используя кусочки мозга мышей, исследователи проверили, будут ли выявленные антитела цепляться к тканям. Как оказалось, большинство из них атаковали мозговые клетки.

У четырех пациентов обнаружили антитела, связанные с осложнением состояния мозга. По словам Бенедикта Майкла из Института инфекционных болезней и глобального здравоохранения Ливерпульского университета, пока не известно, именно эти антитела провоцировали заболевания мозга, возможно они играли роль посредника.

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Исследование допускает, что неврологические осложнения у пациентов с COVID-19 могут быть спровоцированными иммунной реакцией на коронавирус. Или же вирус может сначала повреждать нервные ткани, которые, теряя свои компоненты, провоцируют иммунную реакцию против себя же.

"Такой механизм срабатывает в некоторых случаях заражениея герпесом", - пояснил профессор неврологии Медицинского центра Университета Ноттингема Крис Констанинеску.

Авторы нового исследования отмечают, что в ближайшие месяцы станет понятно, сохраняются ли неврологические проблемы после того, как пациенты выздоровеют от COVID-19, а коронавирус исчезнет из их тел.

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