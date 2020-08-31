Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.
Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет, пишет УП со ссылкой на Bloomberg.
Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.
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Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.
Издание напоминает, что еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.
Коронавирус в Украине и мире: последние новости
- 30 августа число заболевших COVID-19 в разных странах превысило 25 миллионов умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.
- По состоянию на утро 30 августа в Украине зарегистрировали еще 2 096 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что коронавирус в воде не живет и легко поддается окислению, а дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы.
- ВОЗ отмечает, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".
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