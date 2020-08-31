Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет.

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.

Причиной исследования послужило выявление возбудителя коронавируса в ванной комнате квартиры, где никто не живет, пишет УП со ссылкой на Bloomberg.

Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После проведения исследований эта теория подтвердилась.

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Ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19. Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. В результате, такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения.

Издание напоминает, что еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.

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30 августа число заболевших COVID-19 в разных странах превысило 25 миллионов умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.

По состоянию на утро 30 августа в Украине зарегистрировали еще 2 096 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что коронавирус в воде не живет и легко поддается окислению, а дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы.

ВОЗ отмечает, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".

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Автор: УНИАН