Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 46 509 232 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, в мире от COVID-19 умерли уже 1 200 361 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

В США от вируса скончались уже 230 995 человек, в Бразилии – 160 074, в Индии – 122 607, в Мексике – 91 895, в Британии – 46 807.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 46 509 232 тысяч случаев инфицирования. В США – 9 206 975, в Индии – 8 229 313, в Бразилии – 5 545 705, в России – 1 624 648, во Франции – 1 458 999.

Более 31 миллиону человек удалось победить смертельный коронавирус.

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Автор: Денис Прядко