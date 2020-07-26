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Число случаев COVID-19 во всем мире перевалило за отметку в 16 миллионов

09:53, 26 июля 2020
Зарубежные новости
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В мире резко возросло число случаев COVID-19 / REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США). Цифры позволяют говорить о резком скачке числа случаев COVID-19: на утро 25 июля в мире насчитывалось 15,6 млн эпизодов болезни. За сутки выявлено более 370 тысяч новых случаев.

Около четверти всех случаев сегодня приходится на США – 4 178 027. На втором месте Бразилия (2 394 513), на третьем – Индия (1 385 635), на четвертом – Россия (805 332), на пятом – Южная Африка (434 200).

Первое место по количеству смертей также занимают США – 146 460.

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Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.

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