Число случаев COVID-19 во всем мире перевалило за отметку в 16 миллионов

За сутки выявлено более 370 тысяч новых случаев.

По состоянию на утро 26 июля во всем мире зафиксировано 16 048 100 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами эпидемии стали 644 537 человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США). Цифры позволяют говорить о резком скачке числа случаев COVID-19: на утро 25 июля в мире насчитывалось 15,6 млн эпизодов болезни. За сутки выявлено более 370 тысяч новых случаев.

Около четверти всех случаев сегодня приходится на США – 4 178 027. На втором месте Бразилия (2 394 513), на третьем – Индия (1 385 635), на четвертом – Россия (805 332), на пятом – Южная Африка (434 200).

Первое место по количеству смертей также занимают США – 146 460.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1605 случаев – смертельные.

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