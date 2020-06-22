Число больных COVID-19 в мире перевалило за девять миллионов

За последние сутки, 21 июня, в мире зафиксировано 162 тысяч новых случаев заболевания.

Число заразившихся новым смертельным коронавирусом в мире перевалило за девять миллионов человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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По состоянию на 23:50, 22 июня, в мире насчитывается 9 миллионов 30 тысяч 338 заразившихся коронавирусом.

Больше всего зараженных в США – 2 301 123 человека, в Бразилии – 1 083 341 и России – 591 465 человек.

Всего умерло 469 тысяч 939 человек. Из них 120 271 в США, 50 591 в Бразилии и 42 731 человек в Италии.

За последние сутки, 21 июня, в мире зафиксировано 162 тысяч новых случаев заболевания.

Как сообщал УНИАН, количество больных коронавирусом в Украине перевалило за 37 тысяч.

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