Коронавирусом в мире заболели уже 15 миллионов человек

8 528 983 человека сумели победить коронавирус.

В среду, 22 июля, число зараженных коронавирусом в мире за все время пандемии перевалило отметку в 15 миллионов человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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По состоянию на 21:20 по киевскому времени в мире зафиксировано 15 016 440 случаев инфицирования. На первом месте антирейтинга – США с 3 925 025 больными, за ними следуют: Бразилия – 2 159 654, Индия – 1 193 078, Россия – 787 846 и Южная Африка – 381 798 больных.

Всего за время пандемии от коронавируса умерли 618 001 человек. В США – 142 401, в Бразилии – 81 487, в Великобритании - 45 586, в Мексике – 40 400, в Италии 35 082. Выздоровели за это время 8 528 983 человек.

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебреисуса, основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантинные ограничения.

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