Коронавирус: четыре с половиной миллиона больных во всем мире выздоровели

Число случаев COVID-19 во всем мире перевалило за девять миллионов.

По состоянию на утро 23 июня число жертв коронавирусной болезни во всем мире составляет 471 640 человек – на 4004 больше, чем сутками ранее. В то же время, 4 511 603 пациента выздоровели.

Читайте такжеВОЗ предупреждает об ускорении темпов пандемии COVID-19

Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, всего в мире зафиксировано 9 074 624 случаев COVID-19.

Больше всего случаев зафиксировано в США (2 310 786), Бразилии (1 106 470), России (591 465), Индии (425 282) и Великобритании (306 761).

Как сообщал УНИАН, количество больных коронавирусом в Украине перевалило за 37 тысяч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram