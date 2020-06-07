Бразилия перестала обновлять информацию о количестве больных коронавирусом

Университет Джонса Хопкинса после этого удалил со своего сайта информацию о Бразилии.

В Бразилии Министерство здравоохранения перестало обновлять информацию об общем количестве зараженных местных жителей коронавирусной инфекцией COVID-19.

Такое решение поддержал глава государства Жаир Болсонару, передает ТСН.

"Итоговые данные не показывают ту ситуацию, в которой сейчас находится страна. Делаются другие действия для улучшения предоставления информации о информацию и подтверждение диагнозов", - отметил Болсонару.

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С середины текущей недели Минздрав Бразилии начал публиковать ежедневную сводку с трехчасовой задержкой после окончания вечернего выпуска новостей, а позже изменил структуру и обнародовал сокращенные данные. Общие цифры увеличения количества заболеваемости и смертности 5 июня уже не были опубликованы.

По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включить сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях, зарегистрированных в течение суток. Глава государства считает, что в случае подтверждения коронавируса у пациента, который умер раньше, этот факт необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные.

Центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (США), который занимается сбором официальной статистики со всего мира, в связи с этим удалил со списка информацию о Бразилии.

Как сообщал УНИАН, Бразилия по количеству инфицированных коронавирусом занимала второе место после США, а по количеству умерших - четвертых после Соединенных Штатов, Великобритании и Италии.

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