Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 48 миллионов человек.

По состоянию на утро 5 ноября в мире коронавирусом заразились уже более 48 млн человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире COVID-19 инфицировано 48 092 115 человек, из них выздоровело 31 889 370. Количество умерших возросло до 1 225 221.

За сутки зафиксировали рекордное количество новых инфицированных коронавирусом - 685, 295 тысяч человек.

Также антирекорд установлен и по количеству умерших вследствие осложнений, вызванных COVID-19, - 11, 467 тысяч.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 486 486), Индия (8 364 086), Бразилия (5 590 025), Россия (1 680 579), а также Франция (1 591 152), Испания (1 284 408), Аргентина (1 205 928), Колумбия (1 108 084) и Великобритания (1 102 305).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (233 729), Бразилии (161 106), Индии (123 611) и Мексике (93 228).

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, летальных исходов - 7 924.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко