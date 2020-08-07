Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии и Индии.

В мире, по состоянию на утро 7 августа, подтвердили коронавирусную болезнь у 19,2 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Число жертв заболевания уже превышает 713,8 тысячи, а выздороветь удалось 11,4 миллиона человек.

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Больше всего подтвержденных случаев, как и ранее, в США - 4,8 миллиона. Далее идут Бразилия и Индия - 2,9 и 1,9 миллиона человек соответственно. Первую пятерку замыкают Россия (870 тысяч) и Южная Африка (538 тысяч).

Лидером по числу выздоровлений является Бразилия. Более 2,2 миллиона бразильцев сумели побороть COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 5 августа установили новый антирекорд по числу выявленных заболевших. Тогда коронавирус подтвердили еще у 1318 человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране сейчас составляет 76 808.

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