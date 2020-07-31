Коронавирус в мире: за сутки почти 290 тысяч новых инфицированных, в общем - 17,2 миллиона больных COVID-19 (карта)

Более 10 миллионов человек побороли смертельный вирус COVID-19.

По состоянию на утро пятницы, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 671 909. В свою очередь, выздоровели 10 089 350 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 17 241 298 человек инфицировано. По данным университета, за сутки заразились более 289,1 тыс. лиц.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 494 966), Бразилия (2 610 102), Индия (1 582 028), Россия (832 993), а также Южно-Африканская Республика, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (152 062), Бразилии (91 263), Великобритании (46 084), Мексике (46 000), Италии, Индии, Франции и Испании. В Китае в общем — 4,659.

Напомним, согласно последним данным МИНЗДРАВА в Украине зафиксирован 68 794 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 673 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

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