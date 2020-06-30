Коронавирус в мире не останавливается: более 5 миллионов человек победили COVID-19 (карта)

В США, которые являются лидером по распространению коронавирусной инфекции, заболели почти 2,6 млн человек.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 302 052 человека.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 505 505 человек, выздоровели 5 235 813.

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В США число инфицированных достигло 2 590 552, умерло 126 140, излечились 705 203 человека.

В Бразилии заболело 1 368 195 человек, 58 314 умерших и 757 811 излечившихся.

Далее следует Россия – 640 246 инфицированных, 9152 умерших и 402 778 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 566 840 человек, 16 475 умерли, 334 822 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 313 470 человек, умерло 43 659.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 282 365 инфицированных и 9504 умерших; 275 999 заболевших и 5575 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

29 июня количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до 646, это минимум с 9 июня. Всего, по последним данным, коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.

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