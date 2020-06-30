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Коронавирус в мире не останавливается: более 5 миллионов человек победили COVID-19 (карта)

08:43, 30 июня 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 505 505 человек, выздоровели 5 235 813.

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В США число инфицированных достигло 2 590 552, умерло 126 140, излечились 705 203 человека.

В Бразилии заболело 1 368 195 человек, 58 314 умерших и 757 811 излечившихся.

Далее следует Россия – 640 246 инфицированных, 9152 умерших и 402 778 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 566 840 человек, 16 475 умерли, 334 822 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 313 470 человек, умерло 43 659.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 282 365 инфицированных и 9504 умерших; 275 999 заболевших и 5575 жертв COVID-19.

Данные gisanddata.maps.arcgis.com

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

29 июня количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до 646, это минимум с 9 июня. Всего, по последним данным, коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.

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