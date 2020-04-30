Более миллиона людей в мире выздоровели от коронавируса

В целом, по состоянию на вечер, 30 апреля, в мире обнаружили 3,2 миллиона больных коронавирусом.

Более одного миллиона людей во всем мире выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19.

Как свидетельствуют последние данные с сайта Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, количество пациентов, которые излечились, составляет 1 006 112 человек.

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Больше всего людей выздоровели в Испании (137984), США (124979) и Германии (123500).

В целом, по состоянию на вечер 30 апреля, в мире обнаружили 3 249 022 больных. Больше всего - в США (1 053 036), Испании (239 639) и Италии (205 463).

От коронавируса в мире умерли 230 804 человека. Наибольшее количество умерших зафиксировали в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Испании (24 543) и Франции (24 087).

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