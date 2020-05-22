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Новый эпицентр пандемии COVID-19: в ВОЗ озвучили актуальную информацию

22:22, 22 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЗа сутки в мире подтверждено почти 100 тысяч новых случаев COVID-19 (карта)Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Estadao.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения в Бразилии приближается к 300 тысяч, большинство из них приходится на Сан-Паулу.

Ранее УНИАН сообщал, что столица Украины не готова к смягчению карантина.

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