Новый эпицентр пандемии COVID-19: в ВОЗ озвучили актуальную информацию

Количество подтвержденных случаев заражения в Бразилии приближается к 300 тысяч.

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, причем больше всего пострадала Бразилия.

Читайте такжеЗа сутки в мире подтверждено почти 100 тысяч новых случаев COVID-19 (карта)Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Estadao.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения в Бразилии приближается к 300 тысяч, большинство из них приходится на Сан-Паулу.

Ранее УНИАН сообщал, что столица Украины не готова к смягчению карантина.

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