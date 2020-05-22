Новый эпицентр пандемии COVID-19: в ВОЗ озвучили актуальную информацию
22:22, 22 мая 2020Зарубежные новости
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Количество подтвержденных случаев заражения в Бразилии приближается к 300 тысяч.
Иллюстрация REUTERS
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса, причем больше всего пострадала Бразилия.
Читайте такжеЗа сутки в мире подтверждено почти 100 тысяч новых случаев COVID-19 (карта)Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Estadao.
По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев заражения в Бразилии приближается к 300 тысяч, большинство из них приходится на Сан-Паулу.
Ранее УНИАН сообщал, что столица Украины не готова к смягчению карантина.
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