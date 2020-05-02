Китай сообщил только об одном случае инфицирования коронавирусом

В общем, количество подтвержденных случаев в Китае составила 82 875.

Китай сообщает, что за сутки коронавирусом заболел только один человек, летальных случаев нет.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

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При этом чиновники отметили, что единственный зарегистрированный случай заражения – «импортированный».

В общем, количество подтвержденных случаев в Китае составило 82 875, а погибших – 4 633. По информации комиссии, 77 685 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Под медицинским контролем находятся 989 человек, у которых коронавирус развивался без симптомов.