ВОЗ зафиксировала свыше 226 тысяч новых инфицированных коронавирусом в мире за сутки (карта)

Согласно данным института Джона Хопкинса, по состоянию на утро 17 июля в мире было зарегистрировано 13 765 713 инфицированных COVID-19.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 226 тысяч, превысив 13,3 млн.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тысяч и составило свыше 580 тысяч.

Читайте такжеУченые определили, при каких условиях вторая волна COVID-19 неизбежна

Согласно данным института Джона Хопкинса, по состоянию на утро 17 июля в мире было зарегистрировано 13 765 713 инфицированных и 589 192 умерших, 7 679 786 выздоровевших.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 185 836 случаев заражения и 4 176 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 7 016 851. За сутки этот показатель вырос на 132 700. Число умерших там увеличилось на 3 627 и достигло 294 301. В Европе насчитываются 2 987 256 заразившихся и 205 006 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 183, количество умерших увеличилось на 552.

Читайте такжеСейчас в мире проходят клинические испытания двух десятков вакцин от коронавируса – ВОЗ

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 331 893, зафиксировано 32 776 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 14 815, умерли 482 человека.

По данным института Джона Хопкинса, больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 574 371. Далее следуют Бразилия (2 012 151), Индия (968 876), Россия (751 612), Перу (341 586), а так же Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания и Иран.

В Украине по состоянию на 16 июля было зафиксировано 56455 человек с диагнозом коронавирус.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram