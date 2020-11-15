Одолели коронавирусную болезнь почти 34 миллиона человек.

По состоянию на утро 15 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 54 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Читайте также2020-й – еще цветочки: ученые дали прогноз по COVID-19 на следующий годТак, в настоящее время зафиксированы 53945763 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 34731289 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1311427 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (10904891 случай), Индия (8814579) и Бразилия (5848959).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 245600 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (165658), на третьем – Индия (129635).

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Автор: Алина Вишневская