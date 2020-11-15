По состоянию на утро 15 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 54 миллионам.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Читайте также2020-й – еще цветочки: ученые дали прогноз по COVID-19 на следующий годТак, в настоящее время зафиксированы 53945763 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 34731289 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1311427 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (10904891 случай), Индия (8814579) и Бразилия (5848959).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 245600 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (165658), на третьем – Индия (129635).
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram