Нельзя расслабляться: в ВОЗ призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Замедление вспышки в европейских странах не означает, что пандемия COVID-19 завершается.

Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

Об этом сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет УП со ссылкой на The Independent.

По словам доктора Клюге, страны "должны сохранять бдительность", несмотря на снижение числа смертей и заражений в последние недели.

Доктор Клюге также предупредил, что замедление вспышки в европейских странах не означает, что пандемия подходит к концу, поскольку вирусный центр в Европе сместился в восточные страны - Украину, Беларусь, Казахстан и Россию.

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Он сказал, что общественное поведение будет играть ключевую роль в "сдерживании распространения вируса", так как многие страны начинают ослаблять свои карантинные ограничения.

"Я очень обеспокоен двойной волной: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори. Сейчас мы находимся на распутье, где наши действия и индивидуальное поведение определяют, как все произойдет", - говорит Клюге.

Как сообщал УНИАН, по данным на 14 мая, во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Всего в мире коронавирус зарегистрировали у более 4,4 миллиона человек.

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